DH制導入の“デメリット”に！？　「二刀流クラス」の打撃を誇るセリーグ投…

プロ野球 最新情報
NPBでは、2027年シーズンからセントラル・リーグにおいても指名打者（DH）制の導入が決まった。DH制の採用は、野手の出場機会増など多くのメリットがある一方、デメリットと言えるのが、投手が打席に入るセ・リーグならではの楽しみがなくなることだろう。ここでは、野手顔負けの打撃を見せているセ・リーグ所属の投手を紹介したい。
山﨑伊織（読売ジャイアンツ）
・投打：右投左打
・身長／体重：181cm／81kg
・生年月日：1998年10月10日
・経歴：明石商 - 東海大
・ドラフト：2020年ドラフト2位（巨人）
今季は開幕から36イニング連続無失点と快調なスタートを切り、最優秀防御率のタイトル争いを展開する山﨑伊織。打力の高い投手としても知られている。
東海大から2020年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。大学4年時に右肘の手術を受けた影響で、ルーキーイヤーはリハビリに専念した。
プロ2年目の2022年に一軍デビューを果たすと、翌2023年は自身初の規定投球回をクリア。23試合（149回）を投げ、10勝5敗、防御率2.72の好成績をマークした。
昨季は24試合登板で10勝6敗、防御率2.81と安定した数字を収め、今季も先発陣を牽引する活躍を見せている。
一方で、一軍デビュー当初から打撃センスが光り、2022年には打率.231（26打数6安打）、6打点、4犠打を記録。その後も毎シーズン安打を放ち、犠打といった小技も器用にこなす。
セ・リーグの投手において、打撃も侮れない存在となっているが、指名打者制の導入により、打撃は来季で見納めになる可能性が高そうだ。
【関連記事】
【了】