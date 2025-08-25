乃木坂46賀喜遥香「ニット帽を被っているんですけど、めっちゃ暑くて！」39枚目シングル収録楽曲「ってかさ」MV撮影裏話を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月21日（木）の放送では、遥香先生も参加している39枚目シングル「Same numbers」のカップリング曲「ってかさ」について語りました。賀喜：今回の授業は、7月30日（水）にリリースした乃木坂46の39枚目シングル「Same numbers」に収録されているカップリング曲から、私が参加している楽曲「ってかさ」についての授業をしていきます！この曲は「Same numbers」のTYPE-Dに収録されていまして、私と同期の遠藤さくらちゃん、林瑠奈ちゃん、弓木奈於ちゃん、そして、5期生の小川彩ちゃんと川﨑桜ちゃんの6人によるラップユニットです！小川彩ちゃんと川﨑桜ちゃん、林瑠奈ちゃんがラップ担当みたいな感じで、あとの3人は歌担当なのかな？ そういう構成で歌わせていただいてます。ちなみに、35枚目シングルの「チャンスは平等」のTYPE-Bに収録されていた「あと7曲」というカップリング曲と同じメンバーなんですけど、それもラップ曲だったので、その流れです（笑）！賀喜：歌パート組はセリフを言うところがあって、そこがレコーディングするときに、ちょっと難しかったんですよね。そこも注目して聴いていただきたいですし、実はMVを撮ったのが結構最近で7月中旬なんです。だから、半長袖の衣装だったり、ニット帽を被っているんですけど、めっちゃ暑くて(笑)！ 汗だくで撮っていたけど、MVを観たらあまり分からなかった（笑）。カフェのシーンでみんなと雑談している風に撮っているのも楽しかったですし、今までの乃木坂46にない感じというか、おしゃれな感じなので、ぜひたくさんの方にMVを観ていただきたいです！曲もラップなので、踊りながらノリノリで聴けます(笑)。私も大好きな曲ですし、みんなの想いが詰まった楽曲なので、たくさんの方に届いたらいいなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info