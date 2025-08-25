KADOKAWAはMF文庫Jの新刊を2025年8月25日に発売。今月は『リアルゲーミングライフ！ ～ゲーム攻略のために殺される『不死』の俺だけど、代わりにもらえる美少女たちのHなご褒美に困ってます～』、『バカ可愛い彼女たちの、俺専門攻略チャート』、『ラビットホール』の新作3作を含む全7作が登場。

■『リアルゲーミングライフ！ ～ゲーム攻略のために殺される『不死』の俺だけど、代わりにもらえる美少女たちのHなご褒美に困ってます～』

著者：藤木わしろ／イラスト：そらなにいろ

定価814円(本体740円＋税)

〈美少女ゲーマーのＨな生存戦略、最高じゃん！〉

高校生加我山泰征にゲーム会社から贈られた記念品。それは現実をゲーム『ヴェリタス・ワールド』の世界に変異させてしまう。HPが0になると「死」を迎える変異現実で泰征はゲーマー仲間の陽茉莉、ハイネ、桜歌と合流。プレイヤーキルのたび能力アップする3人のため、装備の特性で『不死』を持つ泰征は彼女たちにキルされてのキャラ育成を提案する。

死の痛みは強烈で実行は不可能なはずが「わたしのお尻でタイセー先輩が死を超越した」ステータス・ストレス値が０になると、プレイヤーの痛覚が無効になる仕様が発覚！ゲーム世界で生き残るため、泰征のストレス値を下げる――つまり、美少女ゲーマーのHな生存戦略開始！

■『バカ可愛い彼女たちの、俺専門攻略チャート』

著者：月見秋水／イラスト：塩こうじ

定価792円(本体720円＋税)

〈ポンコツ可愛い美少女と繰り広げる ハイテンションドタバタラブコメディ！〉

『私は今でも、大好きな君を見ているよ』

かつて”天才”ゲーム少年だった時臣の元に届いた一通のメッセージ。送り主として目星をつけた候補者たちは、三人組のネットアイドルだったのだが……。実態はあまりにもポンコツでバカ可愛い美少女たちだった！活動継続のため、メッセージの送り主を見つけ出し、これがただの憧れであって恋心ではないことを証明したい時臣と、かつての少年の面影を見ながら下心丸出しで時臣に近づく三人の、ポンコツすぎる恋の駆け引きが始まる！？

■『ラビットホール』

著者：サイトウケンジ／イラスト：おむたつ／原作・監修：DECO＊27

定価814円(本体740円＋税)

〈超人気のDECO＊27×初音ミク楽曲「ラビットホール」が珠玉の物語に！〉

中学生の少女・美空は、とある理由で教室に通えなくなり、保健室で友人と過ごす日々を送っていた。

GWのある日、美空は動画配信サイトで「ラビットホール」というチャンネルを見つける。その動画では、バニーガール姿の女の子が「最強の美少女」になる方法を教えてくれるという。

半信半疑で言われたとおりにやってみると、徐々に美空の日常が好転し始める。

可能性を信じ、高校デビューを目指してトレーニングすること数ヶ月。中身も外見も一変させて高校に入学した美空は、まさに「最強の美少女」と呼ぶに相応しい人気者となる。

すべてが順風満帆かと思いきや、「ラビットホール」には重大な秘密が隠されていて――。

■『お前ら早く結婚しろよっ！２ そう言われてる女子の様子が変なんですけど？』

著者：優汰／イラスト：まるろ

定価836円(本体760円＋税)

〈じれったさ＆勘違いMAXのノンストップ青春ラブコメ、第2弾！〉

衝撃の告白文をきっかけに始まった俺の『メインヒロイン』探し――心当たりのある3人との仲が深まり、成り行きで自宅に招いて遊んだりしても、告白文の相手の正体はわからないまま。

そんな中、学園祭が近づきクラスの出し物の準備が進みはじめ、彼女たちのノリも少しずつおかしな方向に!? クラスメイト・竹内さんとバイト先の後輩・舞原さんのコスプレ対決が勃発し、なぜか俺が審査員をすることに。さらに幼なじみ・胡桃との家族ぐるみの買い物まで周囲も巻き込むラブコメ的イベントに発展!?

そしてついに、ある一人の様子が……？

■『雨森潤奈は湿度が高い２』

著者：水城水城／イラスト：潮崎しの

定価814円(本体740円＋税)

〈距離感は、もっともっと近くなる──。〉

雨の日限定の交流を経て、やたらと距離感が近く、積極的な女子生徒・雨森潤奈と仲を深めた栗本詩暮。

潤奈は普通に登校を果たし、謎の美少女の登場に校内は盛り上がる。しかし、慣れない人との交流でストレスが溜まった潤奈は、詩暮への「求愛」をエスカレートさせて――。

「……落ち着く。詩暮の匂い」

「手離れてる。撫で撫でやめないで」

「あと、同棲に必要なのは――」

注ぐ嫉妬の視線に構わず、欲望のまま、もはや見せつけにいっているのか？ という猛アタックを続ける潤奈に、詩暮の理性は決壊寸前……!?

球技大会、お家デート、花火大会。距離はもっともっと近く、想いは深くなる夏の第2巻。

■『こそっと恥じらう姿を俺だけに見せてくる学園のお姫さま２』

著者：雨音恵／イラスト：ゆきみや湯気

定価858円(本体780円＋税)

〈二人だけの秘密、増えちゃいましたね？〉

俺、庵野巧は学園のお姫さまこと四ノ宮リノアと2人きりの撮影会をする、という秘密の関係を持つことになっていた。

お風呂場×競泳水着など様々なシチュエーションでの撮影に彼女も満足したと思いきや、まだまだ淫らな姿で迫ってくる!?

そんな撮影会に、俺を専属カメラマンとする人気レイヤー・ユズハさんとリノアの姉・アリスさんも加わり……？

部屋着、メイド服、バニー姿と美人3人の姿にシャッターを切る手を止められるわけもない。

四ノ宮さんが抱える姉への複雑な感情と、アリスさんの姉ならではの想いも露わになって――。

魅惑の3人との撮影はもうこそっとじゃいられない！理性が試される(？) 第2巻！

■『のだ２』

著者：真野真央／イラスト：Oda Kogane／原作・監修：大漠波新

定価792円(本体720円＋税)

〈大人気楽曲「のだ」の小説第2弾が登場！〉

アリナはほぼ無名な声優。負けん気が強く、もっと売れたい。

そんな時、名義を隠して声を当てていた『音無ムイ』にアップデートが入ると報せが入る。

【Kinaco】への楽曲提供で少し注目が集まる中で、なんと名義も出すことになりアリナはチャンスに燃える！

「私はここから駆け上がる！」

先輩声優とオーディションで競ったり初めてイベントに出演したりと奔走する毎日。

しかし、アップデートした『音無ムイ』は性能が凄まじく、次第に「ムイは自分以上」だとアリナは壁を感じてしまい……そしてそんなアリナを、キナコは励まそうとあるアイデアを思いつき──！

大人気楽曲発の「ありのまま」を描く青春ストーリー第2弾。