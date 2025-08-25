運や金運は、周囲の人からも多少なりとも影響を受けています。では、金運を上げるためには、どのような人たちと時間を共有するとよいのでしょうか？ 今回は、金運を上げるのに役立つ、人脈作りのコツについてお伝えします。

◆グチや悪口を言う人には近づかない

まず、知っておいてほしいのは、グチや悪口ばかりを言う人やそのような話題で盛り上がる仲間と同じ空間で過ごしていると、運気が下がってしまいます。

グチや悪口は、話している人の気分は良いのだと思いますが、聞いている方は無意味な時間になってしまいます。さらに、グチや悪口に同意を求められて頷いてしまうと、自分自身も同じことを言っていることになってしまい、自ら運を手放すことになってしまいますので、注意しましょう。

◆金運を上げてくれる人って？

自分よりも成功している、地位の高い人、収入の高い人は、良い氣をもらうことができますので、このような人たちと付き合うとよいでしょう。

自分の周りに「そんな人はいないけど？」という人もいるかもしれませんが、尊敬している先輩や上司等も良い氣を与えてくれるため、運気や金運を上げる人脈になり得ます。

ただし、上記で説明したように、いくら地位の高い人であってもグチや悪口が多い人は、良い氣を得る以上に運気を下げる力も備えています。必要に以上に関わらないようにしましょう。

憧れている、素敵だなと思う人との会話は、為になるだけでなく、良い刺激を与えてくれますし、仕事上でのアドバイスやヒントも得られることも少なくありません。

積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。

◆金運が上がりやすい人脈を作るコツ

物事をポジティブに捉えて行動する人は、運を引き寄せる力が備わっていますので、そのような人たちと仲良くするのもおすすめです。

運気は気を運ぶと書きます。つまり、運は動かないと引き寄せることができないのです。

自分がちょっと人見知りで、人脈を作るために思うように行動できないという場合は、明るくポジティブな人と一緒に行動したり、その人が属するコミュニティーに関わったりすることで、運や金運が上がりやすい人脈を作れるようになります。さらに趣味の仲間は共通の話題も多く、価値観も一致していることが多いもの。ポジティブに取り組む仲間であれば、金運を上げる人脈になり得ます。

金運を上げるためには、人任せにばかりするのではなく、自分自身で動くことも大切です。気になるグループやコミュニティーがあったら、積極的に参加をしてみましょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）