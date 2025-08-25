Mrs. GREEN APPLE大森元貴「トップバッターで！ 真っ昼間の!!」「ありがとうございました！」サマソニ出演を回顧　メンバーと近況報告

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、メンバーと近況を語り合いました。大森：「SUMMER SONIC 2025」（8月17日（日）東京会場・ZOZOマリンスタジアム・MARINE STAGE）に出ました！（午前11時からの）トップバッターで！ 真っ昼間の!!藤澤：さいこー！大森：ありがとうございました！

— Mrs. GREEN APPLE （@AORINGOHUZIN） August 17, 2025大森：そして（アニバーサリーベストアルバム）『10』、すごいらしいね！ 多くの方が手にしてくれているみたいです。若井：嬉しいよ～！大森：ありがとうございます！若井：ありがとうございます！大森：あと、りょうちゃん（藤澤）は（9月12日（金）公開の映画「ベートーヴェン捏造」で）“ショパン”にもなるんでしょ？藤澤：そうですよ！ もうじき公開ですから！若井：楽しみだな～！

