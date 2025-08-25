大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。負傷離脱が相次いでいるドジャースにとっては、主力たちが早期復帰できるかどうかがシーズン終盤の戦いを左右する。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ドジャースのマックス・マンシー内野手は7月初旬に骨挫傷から復帰した後、わずか8試合の出場ながら打率.348、本塁打4、打点9とインパクトを残した。しかしその後、再び負傷により離脱を余儀なくされた。

デーブ・ロバーツ監督はマンシーについて「状態は良い方向にある。週ごとに様子を見ながら、いつ野球を再開できるかを判断していく。シーズン終了を意味するものではないだろう」と語った。

厳しい戦いが続くドジャースについてコロマ氏は「ドジャースは現在、内野の選手層が薄いため、マンシーの早期復帰を願っている。トミー・エドマン内野手とキム・ヘソン内野手、キケ・ヘルナンデス内野手が負傷しているため、ドジャースはトロント・ブルージェイズからバディ・ケネディ内野手をウェイバーで獲得し、三塁手の穴を埋めることを余儀なくされている」と言及した。

【関連記事】

【了】