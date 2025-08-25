B’z、プリプリ、大黒摩季、イエモン、RIP SLYME、葉加瀬太郎、ブルーハーツ…夏気分をヒートアップ！「熱」タイトルソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

8月24日（日）の放送では、「夏気分をヒートアップ！『熱』タイトルソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「夏気分をヒートアップ！『熱』タイトルソングTOP10」

・1位：プリンセス プリンセス「世界でいちばん熱い夏」

・2位：百田夏菜子「熱帯夜 Fantasy」

・3位：B’z「熱き鼓動の果て」

・4位：大黒摩季「熱くなれ」

・5位：葉加瀬太郎「情熱大陸」

・6位：THE YELLOW MONKEY「熱帯夜」

・7位：Wink「淋しい熱帯魚」

・8位：RIP SLYME「熱帯夜」

・9位：安全地帯「熱視線」

・10位：THE BLUE HEARTS「情熱の薔薇」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の『夏気分をヒートアップ！「熱」タイトルソングTOP10』は、ストレートなロックサウンドから、グルーヴ感のあるダンスチューンやインストゥルメンタルまで幅広いジャンルの曲が揃う結果となりました。

ランクインした曲に共通しているのは、「熱」を暑さだけでなく、感情の起伏や高揚感として、そして挑戦や自己実現といった、困難に立ち向かい、自分を信じて突き進むことの大切さとして表現している点です。

見事1位に輝いた、プリンセス プリンセス「世界でいちばん熱い夏」は、歌い出しから“8月の風を 両手で抱きしめたら”と、今、感じている「熱」を心の中に焼き付けることの大切さを教えてくれるナンバーです。聴く人の心を熱くさせる、エネルギッシュで多様な魅力を持つ曲が揃ったTOP10となりました。

次回8月31日（日）の放送テーマは、「8月31日に聴きたい！ エンドサマーソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/