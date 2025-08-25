こっちのけんと「ブリーチ髪がこんなにキレイな人を初めて見ました」“ブリーチ仲間”（!?）syudouの髪色に驚き

8月1日（金）と8日（金）の放送では、シンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudou（シュドウ）さんがゲストに登場。ここでは、1日の放送の模様をお届けします。
syudouさんはインターネット上での活動をはじめ、「邪魔」「ビターチョコデコレーション」「コールボーイ」「キュートなカノジョ」など多くのヒット作を発表。多くのアーティストに楽曲提供を手掛け、2020年10月にAdoに提供した「うっせぇわ」はさまざまなチャートで1位を獲得しました。アニメの主題歌から野球中継のテーマソング、ドラマのオープニングなど活動の幅は多岐にわたります。2025年5月には、日本武道館にてsyudou Live 2025「美学」を開催。独自のダークな世界観が注目を集めています。
◆“ブリーチトーク”で意気投合
こっちのけんと：というわけで、syudouさんをお迎えしております。よろしくお願いします！ はじめまして！
syudou：ありがとうございます！
こっちのけんと：めっちゃカッコいいですね！
syudou：嬉しい！
こっちのけんと：髪型もすごく素敵です。僕もブリーチをよくやるんですけど、ブリーチ髪がこんなにきれいな人を初めて見ました。
syudou：わかってくれます（笑）？ ブリーチ仲間ですね。あれ、けっこう大変なんですよね。
こっちのけんと：ムラシャン（※紫シャンプー。カラーの色持ちをよくし、退色を抑えるための製品）もしますけど、トリートメントを流さないやつを使って、なんとか維持しています。それにしてもきれいですね！
syudou：僕も同じくムラシャンやっているんですけど、最近は「ヘアマスク」を教えてもらって。
こっちのけんと：何それ！
syudou：ヘアオイルの前に塗るやつなんですけど、それをしてから調子がいいんですよ。
こっちのけんと：化粧水の前の美容液みたいなイメージですか？
syudou：まさにそうです！ このあいだ美容師さんに教えてもらって、めっちゃいい感じです！
