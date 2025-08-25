大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2位サンディエゴ・パドレスとの首位争いに巻き込まれている。打線の不調も苦戦が続いている要員の一つだが、ミゲル・ロハス内野手は現状にフラストレーションを感じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャースは土曜、パドレスにシリーズ2度目の敗北を喫したが、この2試合では5安打2得点にとどまった。ロハスは普段ならもっと活気と競争力を見せる攻撃陣が、サンディエゴではひどい成績となっていることについて語った」としつつ、「攻撃陣にとって、この試合は確かに苛立ちが募る試合だ。もっといい打席とヒットを積み重ねて流れを作り、勝利のチャンスを掴むことができると分かっているからだ。試合中の調整をもっとうまく行かなければならない」というロハスのコメントを紹介。

続けて、「言うのは簡単だが実行するのは難しいとしながらも、ロハスはチームのアイデンティティについても語り、緊迫した試合の最中に大きな変更を加えることの難しさも認めている。おそらく日曜日には、ロサンゼルスが切実に必要としている調整が明らかになるだろう」と記している。

ドジャースは日本時間25日の第3戦では9安打8得点で勝利したが、次戦以降もこの調子を維持することはできるだろうか。

【関連記事】

【了】