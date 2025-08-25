Mrs. GREEN APPLE、Number_i、Official髭男dism、back number…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月23日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月23日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月23日（土）付）を発表しました。初登場！ 8月13日（水）にデジタルリリースされた同曲は、映画「雪風 YUKIKAZE」の主題歌として書き下ろされました。編曲は、過去にも何度かタッグを組んだ小林武史さんが担当されています。初登場！ アニメ「ONE PIECE」のオープニング主題歌のために書き下ろされたELLEGARDENにとって約3年ぶりの新曲です。初登場！ ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ／フジテレビ系）主題歌のために書き下ろされた楽曲で、宮沢賢治の詩集「春と修羅」をモチーフに制作されたそうです。先週と変わらず第7位。「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の主題歌が2週連続のランクイン。Saucy Dog は10月24日（金）に公開される映画「恋に至る病」の主題歌を担当することも発表されています。初登場！ 8月6日（水）にリリースされた楽曲で、映画「近畿地方のある場所について」の主題歌のために椎名林檎が書き下ろしました。先週1位から4ランクダウン↓ 現在公開中の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』の主題歌です。back numberのYouTubeチャンネルでは、清水依与吏（しみず・いより）さんが同曲を弾き語りしているショート動画がアップされています。先週2位から2ランクダウン↓ 8月6日（水）にデジタルリリースされた楽曲です。Official髭男dismのYouTubeチャンネルでは、同曲のミュージックビデオのティザー映像が公開。メンバー4人が陸上のトラックを走り出すシーンが切り取られており、本編の期待を膨らませる映像になっています。ラジオオンエアが好調で、5週連続TOP3にランクイン！ HANAは、8月16日（土）、17日（日）に開催された音楽フェス「SUMMER SONIC 2025」に初出演。この後も9月6日（土）に「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025」、9月13日（土）に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の出演が予定されています。初登場！ 8月11日（月・祝）にデジタルリリースされた新曲で、Number_i のYouTubeチャンネルに公開されたミュージックビデオは、早くも2,000万回再生を突破しています。そして、今週の第1位は……？初登場！ 8月11日（月・祝）にデジタルリリースされた新曲で、シングル「青と夏」以来、約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏"がついた“夏うた"です。――番組ではほかにも、ゲストパートにアーティストの寺島拓篤（てらしま・たくま）さんが登場。8月27日（水）にリリースされる12枚目のシングル「more than W」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ