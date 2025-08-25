BRIDEファン待望！　レーシングギアを収納・携行できる職人仕上げのマルチバッグが登場

モータースポーツ用シートをはじめ、ロングドライブに好適な高機能シートなどを開発しているスポーツシートメーカー、ブリッドの多機能バッグ「BRIDEマルチバッグ」がリニューアルして登場。2025年9月1日より注文受け付けを開始する。

【画像】ヘルメットやグローブ、シューズをまとめて収納できるBRIDEのマルチバッグ

BRIDEマルチバッグは、サーキット走行に必要なヘルメットやハンス、グローブ、シューズなどが収納できるヘルメットバッグ。ハンドバッグやショルダーバッグ、リュックとしても使用可能な3ウエイ仕様となっており、レーシングギアの持ち運びに便利に使える。

収納スペースは上段と下段に分かれており、ファスナー付きの前ポケットも装備する。

製品のフロント面にBRIDEロゴ生地を用いており、特徴的なグラデーションロゴとブラックロゴの2色展開で、同社製シートを愛用するファンにはたまらない一品。

職人が1つひとつていねいに作り上げる高品質な日本製で、走行会（レース）をはじめ、旅行などさまざまなシチュエーションに使える大容量仕様。スーツケースにも差し込みができるなど持ち運びがしやすくなっているのがポイントだ。

価格は、グラデーションロゴ仕様が2万4200円、ブラックロゴ仕様が2万2000円。全国のBRIDEマイスターショップをはじめ、BRIDE製品取り扱い店で注文できる。

［製品概要］

製品名：BRIDEマルチバッグ

サイズ：高さ440mm（下段収納部125mm含む）×幅425mm×奥行き300mm（底面）

価格：

グラデーションロゴ＝2万4200円

ブラック＝2万2000円

販売：2025年9月1日より注文受け付けを開始

取り扱い：全国のBRIDEマイスターショップおよびBRIDE製品取り扱い店

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

BRIDE（ブリッド）

https://bride-jp.com