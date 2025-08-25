会場の熱狂が荒天を吹き飛ばす、これぞ「ワイルドスピード」！｜『FUELFEST2025』が富士スピードウェイで開催

真夏の富士スピードウェイを舞台に今年で4回目となる『FUELFEST2025』が、さる8月11日に同地にて開催された。

【画像】雨天も吹き飛ばすほどの会場の熱気！4回目となるFUELFESTの盛り上がり（写真56点）

昨年は台風10号の接近にともなう天候悪化のため無念の開催中止となった『FUELFEST』。今年は昨年の雪辱も兼ねて満を持しての開催…のはずだったが、今年もまた開催前日から昨年を思わせる荒天に見舞われた富士スピードウェイ。

当日も早朝から強い雨風に見舞われ早くから来場していた観客にも不安の色が見えたが、当日の気象予報は”時間が経つにつれて天気は回復する”。その予報もあり主催者からは「天候が回復次第『FUELFEST2025』を開催します!」という力強いアナウンスがなされ、集まった観客にも安堵と期待の声が聞かれた。

予定時刻からはやや遅れたが「MORNING FUELFEST FUELFEST JAPAN PV撮影」から始まり、フォードやシボレー等アメリカ車のポリスカーがサイレンを鳴らし、劇中に登場するマシンたちを追走するアクションも織り交ぜたオープニングプログラムは、まさに映画『ワイルドスピード』の世界そのもの。生憎の雨模様も却って映画のワンシーンのようになるマシンとキャストによって富士スピードウェイのホームストレートが彩られ、オープニングを楽しみに待っていた観客からも大きな歓声が上がった。

昼前から雨足も徐々に弱まり、0〜200mドラッグレースや本コースでの走行会などのプログラムも進行する中、異彩を放ったのが、トヨタ・ガズーレーシングによるラリー・エキシビションだ。

現役WRCドライバーである勝田貴元選手と、その父親であり全日本ラリードライバーの勝田範彦選手がそれぞれGR Yaris Rally1とGR Yaris Rally2のステアリングを握りホームストレート上をデモラン。そこにモリゾウ選手と豊田大輔選手も参加し、”W親子ラン”が実現。普段のモータースポーツイベントでもなかなか実現できないサプライズ演出に大きな拍手が送られた。

今回は日本での『FUELFEST』ではお馴染みとなったコディ・ウォーカー氏に加え、レティ・オルティス役のミシェル・ロドリゲス氏がゲストセレブとして来日。雨に濡れるのも厭わずオープニングイベントから最後のパレード・ランにいたるまで精力的に登場しファンを喜ばせていた。

ホームストレート上に現れたトレーラーの特設ステージで展開されたスペシャル・トーク・ショーでは、コディ・ウォーカー氏とミシェル・ロドリゲス氏に加え、モリゾウ選手や勝田選手、豊田大輔選手も参加。主催者の一樂智也氏の軽妙な司会も相まって会場はおおいに盛り上がった。

プログラムの最後を飾るのは恒例となったパレード・ラン。およそ1000台のShowCarが参加し、雨も上がり暮れ行く夏空を惜しむかのように富士スピードウェイを周回した。

時折強くなる風雨によってプログラムの小変更等はあったものの、その時々で最適な判断とアナウンスがなされ、インフルエンサーによるトークや雨をしのげるピット内での展示、ピットビル3階に設けられたラジコン体験走行はじめ子どもが遊べる夏祭りプログラムなど、天候によるイレギュラーな事態でも時間を無駄にせず観客が思い思いに過ごせる会場構成に、回を重ねるごとに熟成されていく本イベントの魅力と底力を感じた1日だった。

文：矢野晋作 写真：矢野晋作、FUELFEST