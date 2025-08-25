ドジャース・ロバーツ監督、佐々木朗希の97日ぶりの復帰登板に安堵！「復…

大谷翔平 最新情報

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、デーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年8月25日（月）朝8時より放送。パドレスとの熾烈な首位争い・ドジャースタジアムでの3連勝のポイント・佐々木朗希の復帰登板について語った。



本放送回では、ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムにある「監督室」にてインタビューを実施。レギュラーシーズンも残り32試合（8月24日時点）を迎え、激しさを増すサンディエゴ・パドレスとの首位争いや、マイナーで97日ぶりに登板した佐々木朗希選手の現状ついて、ロバーツ監督を直撃した。



パドレスと僅差で首位を争う現在の状況について、ロバーツ監督は「こんな接戦になるとは予想していなかった」と率直にコメント。「パドレスは素晴らしい野球をしていたが、我々がダメだった」と振り返り、想定以上の展開に苦戦している胸中を明かした。



一方、4連敗で迎えたパドレスとの首位攻防戦に2連勝し首位を奪還、ホームでの3連勝を決めた要因については、「パドレスはマチャドがけん引している。マチャドを制御できれば、パドレスをコントロールできる可能性がある」と勝利のポイントを明言。



加えて、「パドレスの一番の強みはブルペン陣」と分析。「パドレス戦は早めにリードを奪えるように心がける」「ブルペンの才能ある投手たちが出てこないようにね」と、試合運びの戦術についても明かした。







また、今月15日、マイナー戦で97日ぶりの登板を果たした佐々木選手については、「うれしかったね」と喜びを見せつつも、「まだまだ先は長い。ストライクや投球の質・速度などはまだ練習やイニング数が必要。求められるレベルに達するまではね」と現状を冷静に見つめた。



最速95.7マイル（約154キロ）にとどまった球速に関しては、「彼は健康だし、体も強くなっている。それが意図的なものや体あるいはフォームの問題か分からない。でも彼が我々とやりたいなら90マイル後半に達する必要がある」とコメント。



今後のスケジュールについても「朗希の復帰にはあと4〜5回登板が必要だと思う」と佐々木選手の完全復帰には慎重な姿勢を見せた。



