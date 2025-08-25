今日の運勢★8月26日（火）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！

2025年8月26日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月26日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？自分の心と深く向き合うチャンスを示しています。自分が本当に求めているものを見極めることで、迷いは希望へと変わります。自分の気持ちに正直になるほど運は味方してくれるでしょう。幸運へと導かれる準備期間です。前向きに選び取ることで、新しい可能性と喜びが広がっていきます。協力や努力がうまく噛み合わず、自分の力を十分に発揮できない状況を示します。人に合わせすぎたり、評価ばかりを気にするより、自分の強みや情熱に立ち返ることで流れは好転します。焦らず基礎を整え、一歩ずつ積み重ねていけば、必ず成果は形となって現れてくるでしょう。エネルギーを温存し、再び燃え上がる準備のときです。無理に動くより、自分が心からワクワクできるものを見つめ直すことで、次のチャンスはより大きく実を結びます。小さなひらめきを大切にしていけば、停滞に見える今も未来への力強い始まりの時期となるでしょう。迷いが霧のように晴れ、物事をシンプルに見抜ける力が高まるときです。今のあなたに必要なのは、感情に流されず冷静に本質を掴むことです。勇気を持って自分の考えを伝えたり、新しい一歩を踏み出すことで、停滞していた流れが一気に動き出します。言葉と決断の力が未来を切り開く鍵となります。過去の後悔や寂しさにとらわれやすい時期ですが、まだ希望は残されています。目の前の悲しみに心を囚われるのではなく、振り返れば必ず自分を支えてくれる存在や新しい可能性があります。視点を変えることで、失ったもの以上の喜びが未来に用意されていることに気づけるでしょう。本当は終わったと思っていたのに、まだ気持ちが残っている、あるいは未練や情が再燃する時期です。諦めきれない想いは、あなたの中でまだ必要な学びや愛を含んでいるからこそ続いているのです。心の声に耳を傾け直すことで、新しい答えや再出発のきっかけが見えてくるでしょう。相手に伝えたい想いがあるのに、素直になれなかったり、タイミングを逃してしまうこともあるでしょう。まだ形になっていない感情を大切に温め、無理に流そうとせず、少しずつ表現していくことで状況は好転します。抑えられている愛は、やがて自然な流れで溢れ出し、あなたに喜びをもたらすでしょう。今は小さな選択や習慣が未来を大きく変えていく時です。日々の中で前向きな言葉を選び、自分にとって心地よい人や環境を大切にすることで運は自然と整っていきます。今できる一歩を踏み出すことが未来を切り開く力となります。自分を信じて進むことでチャンスを引き寄せ望む未来が現実となるでしょう。今は外の状況や人の反応よりも、自分の心の声に丁寧に耳を傾けることが運気上昇の鍵となります。小さな喜びを大切にし、自分を認める習慣を持つことで心は安定し、良い流れが引き寄せられます。迷いや不安を手放し、自分らしさを信じて行動すれば、自然と必要な縁やチャンスが訪れるでしょう。今はすぐに結論を出すよりも、心を落ち着けて自分の本音を見つめ直すことが大切です。迷いの中にこそ、これから進むべき道のヒントがあります。感情に流されず冷静に考える時間を持つことで、やがて自然に答えが見えてくるでしょう。焦らずにバランスを整え、自分を信じて選び取ることが幸運を引き寄せる鍵となります。今は自分の基盤を整え、安心できる環境をつくることが運を引き寄せる鍵となります。小さな習慣を大切にし、丁寧に暮らすことで心に余裕が生まれ、その温かさが周囲にも伝わっていきます。人に与えた思いやりや優しさは、必ず自分に返ってくるものです。焦らず堅実に積み重ねるほど、豊かさと幸運は自然に育っていくでしょう。今は小さなひらめきや心のワクワクを大切にしてください。完璧でなくても構いません。素直な気持ちで新しいことに挑戦することで、未来の大きな扉が開きます。周囲の評価よりも、自分の楽しさや好奇心を信じて動くことが幸運を呼び込む鍵です。今は少し落ち着かない流れの中にあっても、決して土台が崩れているわけではありません。本当に心から安らげる環境を整えるチャンスの時です。小さな違和感を見直し、自分にとって心地よい人や場所を大切にしてください。焦らずに調整していくことで、やがて大きな喜びや安定が自然と戻ってきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。