心理テスト◆あなたの「自由になりたい度」がわかる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「テント」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 空雅（くうが）さん）あなたは森のキャンプ場にやってきました。キャンプ場には、大勢の人が訪れています。どこにテントを張っても良いそうですが、あなたはどの辺りにテントを設営しますか？次のなかから近いものを1つ選んでください。1． 人も多い炊事場から近い場所2． 他のテントからほどよく離れた場所3． 景色が良くて人が少ない場所4． 人目につきにくい隠れた場所この心理テストでわかることは、あなたの「自由になりたい度」です。「テント」は「自由」や「放浪願望」を表しています。ここでどんな場所にテントを張ったかによって、あなたが「人間関係から解放されたい」と思っている度合いがわかってしまうのです。人付き合いを心地よいつながりと感じているあなた。自由気ままでいるよりも、誰かと関わることで充実感を得るタイプではないでしょうか。今は孤独になるより、人との温かい関係性を大切にしたいのかもしれません。自分だけの時間もしっかり確保したい、バランス派のあなた。人間関係の楽しさも知っているからこそ、たまには少し解放されたいと感じているようです。適度な距離感を保つことで、心の平穏を保っているのでしょう。日々の喧騒や人間関係からは少し距離を置いて、心穏やかな時間を過ごしたいあなた。他者の目を気にせず、自分が心地よいと感じる環境に身を置きたいのでしょう。もっと自由になって、のびのびと過ごしたいと感じているのでは。誰にも干渉されない、自分だけの聖域を強く求めているあなた。もしかしたら今、人間関係に少し疲れを感じ、とにかく1人になって心を休めたいのかも。しがらみから完全に解放されたい！ と考えているのではないでしょうか。普段の生活を頑張っているからこそ、自由になりたい気持ちも強くなるのかもしれませんね。■監修者プロフィール：空雅（くうが）池袋占い館セレーネ所属。電話占いSATORI新人ランキング6ヵ月連続1位。声優、実演販売士、司会など幅広く活躍中。多角的な観点からの占いに定評がある。