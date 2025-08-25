Lilsae、1stシングル「Break the Chains」発表　傷ついた経験を力に変えた“はじまり”の一曲

現役高校生インフルエンサーであり、ギタリストとしても注目を集めるLilsae（りるさえ）が、初のオリジナル楽曲「BREAK THE CHAINS」を配信リリースした。本楽曲は、MAPROMOTIONS（代表：朝倉未来）所属のLilsaeが、自身の等身大の感情を初めて詰め込んだ一曲になっている。

Lilsaeは、楽曲の制作背景について次のように語っている。

「仲の良い友達に嬉しい出来事を話したら、バカにされてすごく傷ついたんです。

その時は本当に悔しかったし、悪くないのに空気を壊したくなくて、謝る必要もないのに謝ってしまって……。

でもその経験をきっかけに、”あなた達のおかげで私は強くなる”って決めたんです。

この曲は、そんな自分の”はじまり”を詰め込んだ一曲になりました」

楽曲タイトル「Break the Chains」には、”自分を縛るものを壊して前に進む”という強いメッセージが込められている。同じように悩んだり傷ついた経験を持つ人たちに寄り添いながら、前を向くための力になることを目指しているとのこと。

ギターのリフを軸にしたロックサウンドは、Lilsaeが得意とするメタル、ポップ・パンク、オルタナティブの要素を現代的にアレンジしたもの。アレンジは363820、ギターはユウタマン、レコーディングとミックスは後藤真太郎が担当し、疾走感とエモーショナルなメロディを両立させた仕上がりとなっている。

〈リリース情報〉

「Break the Chains」

Lilsae

配信中

作詞・作曲：Lilsae

編曲：363820

ギター：ユウタマン

Recorded & Mixed by：後藤真太郎

配信リンク：https://linkco.re/Y85sU78r

Lilsae プロフィール

2007年生まれ、愛知県出身。中学生でギターを独学で習得し、制服姿でメタルやオルタナティブロックをカバーする動画でSNSを中心に注目を集める。2024年、朝倉未来が立ち上げたインフルエンサー事務所MAPROMOTIONSに所属し、動画クリエイターとして活動開始。現在はオリジナル楽曲制作やライブ活動にも挑戦中。