福岡ソフトバンクホークス・前田悠伍を抹消…23日の日本ハム戦で2本塁打を…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

25日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは前田悠伍投手を登録抹消した。

23日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦の7回に2番手としてリリーフ登板。

しかし、4番・フランミル・レイエス選手と6番・石井一成選手に本塁打を浴び、2失点で降板した。

今回の悔しい登板を糧に、20歳左腕の逆襲に期待がかかる。

【関連記事】

【了】