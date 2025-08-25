福岡ソフトバンクホークス・前田悠伍を抹消…23日の日本ハム戦で2本塁打を…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
25日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは前田悠伍投手を登録抹消した。
23日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦の7回に2番手としてリリーフ登板。
しかし、4番・フランミル・レイエス選手と6番・石井一成選手に本塁打を浴び、2失点で降板した。
今回の悔しい登板を糧に、20歳左腕の逆襲に期待がかかる。
