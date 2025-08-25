お笑い芸人の好井まさおが16日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』にゲスト出演。お笑いコンビ・ピースの又吉直樹に腹が立ったというエピソードを明かした。

綾部祐二から「お前ズレてるよ!」

又吉直樹

あるとき、又吉から現金を下ろしてくるように頼まれたという好井。「キャッシュカードと暗証番号を言われたんですよ。これ、今落としたら終わるぞ! と思って」と振り返り、「安請け合いしたけど、腹立ってきて。なんでこんな使命を俺が……」と吐露。口座から20万円を下ろし、「マジで怖くて、ズボンとパンツの間に入れて」と終始ヒヤヒヤしていたというが、又吉に、「ありがとう」と軽く返され、「俺はこんな思いをしてお金を下ろしてきたのに。なんでこんなカジュアルやねん!」と不満をぶちまけた。

怒りが収まらなかった好井は、翌日、又吉の相方・綾部祐二に話したという。しかし、綾部に、「お前ズレてるよ!」とツッコまれたと言い、「めっちゃ怒られて。“このシチュエーションだったら、残高いくらだったって話だろ!?”って」「“残高気になるだろ、この話。ダメだな、お前は!”みたいに言われた」と苦笑い。これに、又吉が、「確かに。“緊張したのに残高が3,000円しかなかった”っていう話かな? って思っちゃった」と共感すると、好井は、「そうですよね」と反省しながら、「でも、めっちゃ腹立った(笑)」と恨み節だった。

また、綾部について、「そういう細かいところがある」と語った又吉は、「みんな若いころとか腹減ったら、“又吉さん、何してるんですか?”って。綾部は、そういう後輩に電話かけて、“お前ら、又吉を食堂代わりに使ってんじゃねーよ!”って怒ったりするのよ」としみじみ回顧。綾部の行動に感謝しつつも、「朝まで稽古して原付で後輩と一緒に帰ってるとき、“朝ごはん行きましょうよ”って言われて、信号でまいたみたいな話をしてて」というエピソードを明かし、「俺のことを考えてくれたんじゃなくて、ただただケチなだけなんじゃないか」と笑っていた。