読売ジャイアンツ・赤星優志を登録抹消…24日のDeNA戦で2本塁打を浴びるな…

25日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは赤星優志投手を登録抹消した。

24日、本拠地・東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に先発登板。

5回93球を投げ、2本の本塁打を浴びるなど4失点で降板し、今季9敗目を喫した。

前回登板の阪神戦でも敗戦投手となっており、自身4連敗となった。

今後は二軍で直球の精度を磨き、一軍で再びチームの勝利に貢献することが期待される。

