大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正三塁手のマックス・マンシー内野手が故障離脱している。後半戦の戦いで苦戦が続いているチームにとっては大きな痛手となっているが、もう間もなく復帰できる見込みになっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

マンシーは7月初旬の試合中、相手走者との交錯により左膝を負傷し故障者リスト（IL）入り。約1か月後の8月上旬に復帰したが、そこから約2週間で再び故障離脱を強いられている。

同メディアは「ドジャースは日曜、サンディエゴ・パドレスに勝利しスイープを免れたが、さらなる援護が待っているようだ。デーブ・ロバーツ監督は、マンシーが今週リハビリ任務を開始する予定で、次のピッツバーグ遠征までに復帰できるだろうと報告した」と言及。

続けて、「マンシーは膝の怪我から復帰後の8試合で、以前の調子そのままにプレーを再開し、打率.348、出塁率.531、長打率.870、OPS1.401という驚異的な成績を残した。しかし、昨季3か月以上も欠場を余儀なくされた右斜筋の怪我が再発した。幸運にも、マンシーは遅かれ早かれ復帰すると思われるが、まずはこれからのリハビリ任務を克服することが第一歩となるだろう」と記している。

