ヘタフェに所属するFWクリサントゥス・ウチェが、ウルヴァーハンプトン（ウルヴス）へと完全移籍することが決定的となったようだ。24日、スペイン紙『アス』が報じている。

ナイジェリアの“シンデレラボーイ”が、プレミアリーグに挑戦する。2003年5月19日生まれのウチェは現在22歳。2022年にジブラルタル海峡を渡った同選手は、モラロのBチーム（7部相当）からキャリアを始め、同クラブのトップチーム（5部）とセウタ（3部）を経て、2024年夏にヘタフェに加入。スペイン7部からラ・リーガに駆け上がるまでに要した歳月は、わずか2年だった。

そしてヘタフェでも、自身のキャリアを象徴するように急成長を続ける。とくに、ホセ・ボルダラス監督に中盤の底から、センターフォワードやトップ下にコンバートされたことで、“強さ”と“しなやかさ”を兼ね揃えたフィジカルがより脅威を増した。昨シーズンはリーグ戦33試合に出場し4得点6アシストを記録したほか、背番号が『10』となった今シーズンも第1節セルタ戦で、1ゴール1アシストと相手守備陣を圧倒していた。

そんなウチェだが、ウルヴスへの完全移籍が決定的となったようだ。スペイン紙『アス』によると、移籍金は1600万ユーロ（約28億円）に加え、最大400万ユーロ（約6億9000万円）のボーナスが付帯しているとのこと。契約期間は2030年夏までの5年間で、今週初めにイングランドへと渡り、メディカルチェックを受けることを併せて伝えている。

また『アス』は、ヘタフェにとって「最も痛手となるニュース」としつつも、「やむを得ない決断」と指摘。というのも、ヘタフェも選手登録問題を抱えており、MFイヴァン・ネヨウやMFハビ・ムニョス、FWフアンミといった新戦力が未登録の状態だったのだ。クラブが、ラ・リーガ側と保証の承認を巡った交渉を数週間続けていたのだが、それも失敗に終わったことで、「最良の選手を手放すことを余儀なくされた」と事の顛末を綴っている。なお、ウチェの移籍により全選手の登録が完了する見込みだ。

今年5月には、ついにナイジェリア代表デビューをも飾ったウチェ。ラ・リーガでブレイクを果たした22歳の新たな挑戦を楽しみにするとともに、大きすぎる代償を支払ったヘタフェのボルダラス監督が、どのようにその穴を埋めるのかにも期待しよう。