大韓サッカー協会（KFA）は25日、9月の活動に臨む韓国代表メンバーを発表した。

2023年9月以来、海外で国際親善試合を行う韓国代表は、日本代表と同じくアメリカ遠征を予定しており、9月6日にアメリカ代表と、同9日にメキシコ代表と、日本代表とは逆の順番で対戦することが決まっている。

メンバーにはソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）やイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）、キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）らが順当に選出されたほか、JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、FWオ・セフン（FC町田ゼルビア）といった4選手が選出されている。

なお、24日に行われたハンブルガーSV戦に途中出場して、ブンデスリーガデビューを果たした現在22歳のMFイェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）はドイツ人の父と韓国人の母を持ち、これまでU－16からU－21まで世代別のドイツ代表に選ばれていたが、今回初めて韓国代表に招集されており、同代表史上初の二重国籍の男子選手となることが伝えられている。

9月の活動に臨む韓国代表メンバー26名は以下の通り。

▼GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

▼DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）

ビョン・ジュンス（光州FC）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・テソク（アウストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

▼MF

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

パク・ヨンウ（アル・アイン／UAE）

ペ・ジュノ（ストーク／イングランド）

ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武FC）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ジョン・サンビン（セントルイス・シティ／アメリカ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

▼FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・セフン（FC町田ゼルビア／日本）

オ・ヒョンギュ（ヘンク／ベルギー）