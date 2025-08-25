大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野陣に故障者や不振選手が目立っている。後半戦で今一つ波に乗れていない原因の一つでもあるが、デーブ・ロバーツ監督もレギュラーの配置転換を検討し始めたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「左翼手のマイケル・コンフォート外野手が攻撃面で苦戦し、右翼手のテオスカー・ヘルナンデス外野手が守備面で明らかな弱点を露呈したことから、ロバーツ監督はチーム改革を検討している」としつつ、「素晴らしい考えだと思う。実現する可能性はゼロではない。まだテオには話していないが、確かに考えたことはある」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ロバーツ監督が検討しなければならない多くの組み合わせの一つは、トミー・エドマン外野手が故障者リスト（IL）から復帰できるかどうかにかかっている。彼はは9月上旬に復帰すると予想されており、戻ってくれば中堅に入ることができる。これに伴い、現在中堅のアンディ・パヘス外野手は右翼へ移ることになる。もう一つのアイデアは、キム・ヘソン内野手の左翼起用だ。今季の不運な流れに沿うようにキムもIL入りしているが、間もなく復帰すると見込まれている」と指摘している。

日本時間25日のサンディエゴ・パドレス戦では右翼テオスカー、左翼コンフォートと通常の布陣だったが、今後の試合では様々な起用法が見られるかもしれない。

