ロサンゼルス・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地ぺトコ・パークでサンディエゴ・パドレス戦に臨んだ。この試合でドジャースのフレディ・フリーマンが2打席連続の本塁打を放った。
同地区のライバルであるパドレスとの首位攻防3連戦の3戦目。ドジャースは1－2とリードを許していた6回、フリーマンの本塁打で同点とした。
そして、7回。ダルトン・ラッシングの3ラン本塁打で一気に5－2と試合をひっくり返したドジャースは、なおも2死一塁で打席には再びフリーマン。
パドレスはここでジェレミア・エストラダから左のワンディ・ペラルタにスイッチ。通算489試合登板の実績を持つベテラン左腕に勝負を委ねた。
2球で2ストライクに追い込んだペラルタ。続く3球目、決めに来たチェンジアップが内側に甘く入ったのをフリーマンが見逃さなかった。
見事にすくい上げると、打球は右翼スタンドへ一直線に伸び、リードを大きく広げる2ラン本塁打となった。
ドジャースは9回にも大谷翔平の45号本塁打で1点を加え、最終スコア8－3でパドレスに快勝。74勝57敗で同率首位に並んだ。
大谷は4打数1安打1打点。ドジャース先発の山本由伸は6回2失点で今季11勝目をマークしている。
