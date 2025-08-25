九州最大の河川である筑後川と矢部川の清流に挟まれた、筑後平野南部に位置する福岡県八女市(やめし)。季節ごとに美しい姿を見せる自然を愛でる行事や、歴史を持つ伝統行事などがあり、自然、歴史を重んじるまちです。

肥沃な土壌と豊富な伏流水に恵まれた土地を有し、良質な農産物を育んでいます。

今回は、「地方創生SDGsフェスin大阪・関西万博」の中で八女市が出展した、「八女茶の魅力」を五感で楽しめる体験型展示の詳細、返礼品について紹介します。

「地方創生SDGsフェスin大阪・関西万博」八女市の展示について

地方創生SDGsフェスin大阪・関西万博

・開催日時：2025年5月28日(水)～6月1日(日）

・開催場所：大阪・関西万博内 EXPOメッセ「WASSE」

八女市は、大阪・関西万博で開催されていた「地方創生SDGsフェス」へ出展。本フェスにおいては、地域ブランドである「八女茶」の中でも、特に品質の高い「八女伝統本玉露」を中心に、“見て・聞いて・触って・かいで・味わえる”、五感で楽しめる体験型展示を通じて八女市と八女茶の魅力を国内外へ発信しました。

ブース内には本物の茶の木も展示。国内外の多くの人たちが新茶の試飲をすることで、体験型展示として「八女茶」や「八女市」の魅力を感じることができました。

担当者は、「話題の『大阪・関西万博』でのイベントという場で展示の機会をいただきました。イベントは終了していますが、八女市には魅力的な自然環境や様々な体験型施設が存在します。この機会に、皆様に八女市へ足を運んでいただくきっかけになれば幸いです」と熱い想いを語ってくれました。

自治体からのメッセージ

八女市の魅力を広めるため、こういったイベントにも参加するなど精力的な取り組みを行っています。その中で、八女市が誇る上質なお茶や、地元の農産物、伝統工芸品などの特産品についても、より多くの方々に知っていただく機会になれば嬉しいです。

八女市のふるさと納税返礼品について

先行予約受付中! 新年を迎えるのにピッタリなおせちを紹介します。八女市の中でも人気の返礼品なので、早めにチェックするのがおすすめだとか!

千賀屋謹製 2026年 迎春おせち料理「おもいやり」和風三段重 3人前 全38品

・提供事業者：株式会社千賀屋 八女ファクトリー

・福岡県八女市納楚417-3

・内容量：6.5寸三段重／全38品／3人前 (同梱物)お品書き、風呂敷、祝い箸3膳

・寄附金額：2万7,000円

料亭の味と技、おもてなしの心を継承しつつ、長年培った経験に新しい発想を加え、真心を込めておせち作りをしている事業者のおせちです。一切妥協せず、伝統の味を継承したこだわりの味を楽しめます。お正月に欠かせない縁起物の料理など、全38品。

千賀屋謹製 2026年 迎春おせち料理「おもてなし」和風三段重 4～5人前 全57品

・提供事業者：株式会社千賀屋 八女ファクトリー

・福岡県八女市納楚417-3

・内容量：8.5寸三段重／全57品／4～5人前 (同梱物)お品書き、風呂敷、祝い箸5膳

・寄附金額：5万円

千賀屋の中でも人気No.1のおせち「おもてなし」です。全57品入りで、縁起物はもちろん、子どもが楽しめる料理からお酒のおつまみまで、職人の技が光る料理の数々を堪能できます。

今回は福岡県八女市のイベント「地方創生SDGsフェスin大阪・関西万博」と、人気の返礼品を紹介しました。「大阪・関西万博」内のフェスで出展された「八女茶」の魅力を感じられる体験型展示でした。本物の茶の木を眺めながら新茶の試飲をすることで、八女茶はもちろんまちの魅力を感じることができ、実際にまちへ足を運んでみたくなりました! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者