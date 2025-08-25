ドジャース・ラッシング、流れを一気に呼び込む3ラン！ベンチは大盛り上が…

大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地ぺトコ・パークでサンディエゴ・パドレス戦に臨んだ。
同地区の首位攻防3連戦の最終戦。試合は中盤まで緊迫した展開が続き、2－2の同点で7回表のドジャースの攻撃を迎えた。
パドレスのマウンドにはこの回からジェレミア・エストラダが上がる。今季ここまで62試合に登板しているリリーバーだ。
ドジャースは安打と四球で1死一、二塁の場面を作り、バッターボックスには9番のダルトン・ラッシングが入った。
フルカウントからの7球目、甘く入ってきたスライダーを捉えると、右中間スタンドに飛び込む3ラン本塁打となった。
これで試合の均衡が一気に破れ、5－2とドジャースがリードする展開に。ドジャースベンチはハイタッチの嵐が起こり、大盛り上がりとなった。
7－2とリードを広げた後の最終回には、大谷翔平が今季第45号のダメ押しとなるソロ本塁打を放った。
ドジャースは8－3でパドレスに快勝し、74勝57敗で同率首位に並んだ。
大谷は4打数1安打1打点。ドジャース先発の山本由伸は6回2失点で今季11勝目をマーク。
松井は2年連続50試合登板と達成したが、1回1失点で防御率は4.66となっている。
