「KARUIZAWA MOTOR GATHERING オークション2025」出品募集中！

9月6日～7日に軽井沢・プリンスショッピングプラザで行われる「KARUIZAWA MOTOR GATHERING」の会場で、車やモビリティ商品のオークション「KMGオークション」が初開催される予定だ。

【画像】国内で行われたクラシックカーオークションの様子（イメージ）

このオークションでは車両だけではなく、ミニカー、プラモデル、ヘルメット、レーススーツ、絶版カタログなど、「あなたの”クルマ愛”がこもった」あらゆるモノたちが出品の対象となる。これまで自分が大切にしてきたモノを、次のオーナーへと受け継ぐことができる貴重な機会をお見逃しなく。

■現在募集中の出品カテゴリ

クラシックカー（旧車、ヴィンテージ、ネオクラなど）/スーパーカー/特別限定車 / 特別仕様車 / その他、事務局が認めた車両

カーパーツ類（純正部品、カスタムパーツ、絶版パーツなど）

モーター系グッズ（ミニカー、プラモデル、アートピース、書籍、レーススーツ、ヘルメットなど）

その他、あなたの”クルマ愛”がこもったあらゆるモノたち

▶出品お申込み方法

※下記リンク先より、お申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYBWu4QhfDLFtJlKFsKKZz9shzw_kavdAELLlvFaZ11x6jqQ/viewform

▶オークション手数料

落札時にのみ、成約金額の10％を出品手数料として頂戴します。

※『KARUIZAWA MOTOR GATHERING オークション2025』に限り、全てのアイテムの手数料を10%とし、手数料には消費税がかかるものとなります

▶開催日：2025年09月07日（日）14:00～（※出品物は、09月06日（土）から会場にてプレビュー予定）

▶主催：KMG事務局＆株式会社BINGO（BH AUCTION）

※出品、及び入札については、株式会社BINGOが定めるオークション規約にご同意いただきます

※株式会社BINGOオークション規約

※出展物の輸送・展示・実演・撤去等に関する費用並びに損害賠償等に関する保険料は、全て出展者（社）さまご自身の負担となります。

出品～当日まで事務局が全力でサポートいたします。

ご不明な点等ございましたら、info@motor-gathering.com までお問い合わせください。