テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、ABCテレビ・テレビ朝日系番組『熱闘甲子園2025』(8月5日～23日)の注目度を分析した。

注目度とは、テレビの前にいる人のうち、テレビ画面に視線を向けていた人の割合を示した指標。数値が高いほどその番組が視聴者を「くぎづけ」にしていたと評価することができる。

沖縄尚学高校が初優勝を飾り幕を閉じた今年は、大会第1日の8月5日から決勝の23日まで、全15回の放送があった。

個人全体の注目度が最も高かった放送回は8月9日の「第5日」。この日は大会開始後初めての土曜日で、日中の試合をリアルタイムで楽しんだ人も多かっただろう。

また、二部制での開催だったこともあり、第4試合の市立船橋×明豊の試合は19時13分開始となり、中継は21時過ぎまで続いた。試合の興奮冷めやらぬまま番組を視聴した結果、視聴者はより「くぎづけ」となったのかもしれない。

個人全体注目度の推移を確認してみると、土日に高くなる傾向があった。また、世帯テレビON率は大会序盤がピークだったものの、注目度は準決勝・決勝にかけて上昇している。高校野球ファンの熱い想いが注目度データにも表れているようた。