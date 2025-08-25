ドジャース・大谷翔平、45号アーチを放った後に相手ファンとハイタッチ！

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は24日（日本時間25日）、敵地ぺトコ・パークで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「1番・DH」で出場。第5打席で第45号本塁打を放った後、相手ファンとハイタッチするシーンがあった。





同地区のライバルであるパドレスとの首位攻防3連戦の3戦目。大谷は9回の第5打席で、パドレスの松井裕樹から今季45号の特大本塁打を右中間スタンドに放った。







祝福を受けながら自軍ベンチに戻る際、ドジャースベンチ脇に座っていたパドレスファンの男性とハイタッチしているシーンが映し出された。



大谷はこの3連戦で2試合続けてノーヒット。3戦目となるこの試合も第4打席まで快音が聞かれずという展開だった。



最後の最後でようやく出た圧巻のアーチは、ドジャースのムードを最高潮に押し上げるだけでなく、相手のパドレスファンをも巻き込んで球場中を盛り上げたシーンとなった。



これが今季第45号となるソロ本塁打となり、リーグ本塁打ランキングでフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーと並んでトップに立った。

ドジャースは8－3でパドレスに快勝し、74勝57敗で同率首位に並んだ。

大谷は4打数1安打1打点。ドジャース先発の山本由伸は6回2失点で今季11勝目をマーク。

松井は2年連続50試合登板と達成したが、1回1失点で防御率は4.66となっている。









【動画】大谷翔平、相手ファンとハイタッチする様子がこちら！

