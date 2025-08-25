今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）～8月31日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）～8月31日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、プライベートが充実するようです。丁寧な暮らしを意識すると、気分も上がりそう。SNSの投稿などを見て、部屋のインテリアの配置など変えてみるのもアリ。欲しいアイテムがある場合、高価なものは慎重に検討しましょう。恋愛は、夏らしいイベントに誘ってみると◎ 記念写真を撮るなど積極的に思い出を作ると良いかも。困ったときは、周りの人の意見を聞いてみましょう。自分では思いつかない方法を試してみるのもアリ。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。