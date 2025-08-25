本塁打ランキングトップタイ！ドジャース・大谷翔平、松井裕樹から今季45…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は24日（日本時間25日）、敵地ぺトコ・パークで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「1番・DH」で出場。9回の第5打席で今季第45号となるソロ本塁打を放った。





同地区の首位攻防3連戦の最終戦。ドジャースが7－2と大きくリードした展開で9回表を迎えた。







パドレスのマウンドにはこの回から松井裕樹が上がる。これで今季50試合目の登板だ。



1死を取り、打席には1番の大谷。大事な試合の最終回で日本人対決が実現した。



カウント1－2からの5球目、151キロの高めのストレートを大谷が完璧に捉えた。



打球は高々と右中間に舞い上がり、ぺトコ・パークのスタンド上段に吸い込まれていった。



これが今季第45号となるソロ本塁打となり、リーグ本塁打ランキングでカイル・シュワーバー（フィリーズ）と並んでトップに立った。

ドジャースは8－3でパドレスに快勝し、74勝57敗で同率首位に並んだ。

大谷は4打数1安打1打点。ドジャース先発の山本由伸は6回2失点で今季11勝目をマーク。松井は2年連続50試合登板と達成したが、1回1失点で防御率は4.66となっている。









