「真のエースは捕手を育てる」。ドラゴンズを支える大野雄大と石伊雄太。“…

甲子園が熱狂に包まれていた中、京セラドームでは中日ドラゴンズのベテラン・大野雄大が奮投。阪神戦でチームの連敗を4で止める7勝目を挙げ、今季最大の借金「13」からの転落を食い止めた。過去2年でわずか2勝のエース復活を支えているのは、25歳の新人捕手・石伊雄太。固い絆で結ばれた2人が、チーム浮上のカギを握る。（文・チャッピー加藤）

ドラゴンズを救う価値ある1勝

夏の甲子園で高校球児たちが奮闘を見せていた中、京セラドーム大阪では36歳のベテラン・大野雄大が踏ん張った。8月20日に行われた阪神タイガース戦に先発した大野は、何度もランナーを背負いながら、勝負強い虎打線に決め手を与えない粘りのピッチングを披露。6回を1失点に抑え、松葉貴大に並ぶチームトップの7勝目を挙げた。

しかもこの勝利は、チームの連敗を4で止める大きな1勝だった。前日の阪神戦で2点差をいったん追いつきながら、すぐに決勝点を奪われ1点差で惜敗。この時点で借金は今季最大の「13」となり、13年ぶりのCS進出どころか、4年連続最下位がチラついていた。大野の“粘投”は、坂道を転げ落ちていきかけたドラゴンズを救う価値あるピッチングだった。

大野は過去2年間でわずか2勝しか挙げられず、昨オフの契約更改では、減額制限を超える大幅ダウンを経験。背水の陣で臨んだ今季は、開幕ローテーション入りは果たしたものの、扱いは“6番手”だった。

だが8月25日現在、16試合に登板して7勝4敗、防御率2.32。うち9試合でQS（先発で6回を自責点3以下）を記録する安定したピッチングを見せている。今のドラゴンズ先発陣では最も頼れる存在だ。

エース復活の秘密は何だろうか？ もちろん本人の不断の努力もあるが、現在バッテリーを組んでいるルーキー・石伊雄太の存在も大きい。ドラフト4位で入団した石伊は開幕一軍入りを果たし、強肩とバッティングでアピール。6月以降は、故障離脱した木下拓哉に代わって先発マスクをかぶる機会が大幅に増えた。

大野とは4月10日の広島戦で初めてバッテリーを組み、6月から大野の登板試合ではすべて石伊が先発マスクをかぶっている。6月以降、大野は10試合に登板して6勝2敗（8月25日現在）。勝敗がつかなかった2試合も6回を1失点以内に抑えており、どうやら石伊とはウマが合うようだ。

ドラゴンズを支える”新旧辰年バッテリー”

大野は1988年9月26日生まれ。来月37歳になる。石伊は2000年8月18日生まれで、25歳の誕生日を迎えたばかり。年齢がちょうどひと周り違うということは、そう、2人はともに｢辰年生まれ｣なのだ。ドラゴンズを支える新旧辰年バッテリーって、なんかいいよね。

2人にとって転機になったのは、6月6日、バンテリンドームナゴヤで行われた千葉ロッテとの交流戦だ。この日先発した大野は、石伊と今季2度目のバッテリーを組んだ。試合はドラゴンズが初回に2点を先制。しかし大野は直後の2回に1点を奪われると、6回、友杉篤輝に同点タイムリーを浴びてしまう。その裏、ドラゴンズは代打・ブライト健太のタイムリーで勝ち越し。7回以降は継投で逃げ切って結果的に大野は今季2勝目を挙げた。

だが6回を投げ、6安打を浴び四死球が3つ。4回以外は毎回ランナーを背負う苦しいピッチングで、｢どうもリズムが悪い｣と見た井上一樹監督は試合中、ベンチで大野と話をする場面があった。

井上監督は大野に、若い捕手との連携がうまくいかず、思い通りに投げられないと感じるなら、自ら投げたい球を主張するように促した。

一方、石伊には「ベテランの言うことを鵜呑みにせず、自分のリードに根拠があるなら貫け」と伝えたそうだ。

つまり井上監督は｢ゲームの中で、お互いがもっと腹を割ってお互いの意思をぶつけ合え｣と2人に伝えたのだ。続く6月20日の北海道日本ハム戦では、大野は負け投手になったが7回1失点と好投。6月27日の広島戦は5回8安打を浴びながら2失点に抑えて3勝目を挙げ、7月4日の東京ヤクルト戦は9回1死まで投げ1失点で4勝目を挙げた。指揮官の助言が功を奏したと言っていいだろう。

2人の間で生まれた”固い絆”

7月12日、バンテリンドームナゴヤで行われた広島戦。前回登板で9回に足がつって降板。惜しくも完封・完投を逃した大野は燃えていた。ドラゴンズ打線が序盤に5点のリードを奪うと、大野は味方の援護をバックに8回まで広島打線を散発3安打、無失点に抑え9回へ。

3年ぶりの完封勝利は目前だったが、先頭の中村健人を四球で歩かせると、続く小園海斗にタイムリー二塁打を打たれ失点。しかし大野は気落ちせず、後続の3人を凡打に仕留めて3年ぶりの完投勝利を挙げた。これで3試合連続勝利となる5勝目。石伊のリードも光った。

試合終了と同時に、ガッツポーズをつくって笑顔を見せた大野。マウンドに駆け寄った石伊は開口一番、｢すみません、大野さん！｣と謝った。完封を逃したことを悔しがる石伊の姿を見て｢点を取られたのは自分のせい。全然謝ることなんかないよ｣と返した大野。この日のヒーローインタビューで、大野と石伊は2人並んでお立ち台に立った。石伊にとっては初めての栄誉だ。

大野が「頼もしいですよね。ルーキーとは思えないようなたたずまいと言いますか、座りずまいと言いますか。どっしりと構えてくれてますし、強気なリードもしてくれます」と石伊を讃えると「必死にリードして、大野さんが勝てるようにやってるだけなので、それに応えてくれた大野さんの力だと思います」と大先輩を立てた石伊。2人の間にはしっかりと、固い絆ができていた。

「（大野は）どんなピンチの時でもポーカーフェイスで動揺することなく、どんどんどんどんゾーンに投げ込んできてくれるので、そこはだいぶ強気のピッチングできているかなと思います｣と語った石伊。彼が遠慮せずサインを出せるようになったのは大野のおかげでもある。｢真のエースは捕手を育てる｣を地で行くような話だ。

思えば5年前の2020年、大野は自己最多のシーズン10完投を記録している。2023年春に左ヒジを手術した後、完投は諦めかけていた大野だが、今回の完投勝利によって自信を取り戻したという。

5年ぶりの2ケタ勝利まであと3勝。バッティングでも援護してくれる若きパートナー・石伊のサポートがあれば、必ず達成してくれると私は確信している。もちろん「3年ぶりの完封」も込みで。

