ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は24日（日本時間25日）、敵地サンディエゴ・パドレス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。7-2のリードで迎えた最終回、大谷は松井裕樹投手から今季第45号ソロ本塁打を放ち、勝利に貢献した。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースとパドレスはナ・リーグ西地区の優勝争いを繰り広げており、今季最後の直接対決で両球団とも負けられない試合となった。この日は初回にドジャースがテオスカー・ヘルナンデス外野手の犠牲フライで先制したものの、3回に山本由伸投手がエリアス・ディアス捕手に逆転の2ラン本塁打を浴びる。







しかしドジャースは6回、フレディ・フリーマン内野手のソロ本塁打で同点に追いつくと、続く7回に一挙5点の猛攻を見せた。そして最終回、大谷が松井の5球目を捉え、右中間スタンドにダメ押しの第45号ソロ本塁打を放ち、ドジャースが8-2で勝利を収めた。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷翔平が正式にこの試合を決定付けた。9回にソロ本塁打を放ち、ドジャースに8-2のリードをもたらした。打球速度は108.9マイル（約175.2キロ）、飛距離は409フィート（約124.6メートル）だった。これは大谷の今季45本目の本塁打となった」と綴っている。











