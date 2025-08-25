ステラトレードは8月27日、「PELICAN HYDRATION(ペリカンハイドレーション)」のドリンクウェアを日本国内で正式に発売開始する。

PELICAN HYDRATION

PELICANは、アメリカで誕生し、警察・軍関係・医療・放送機器など、多くの分野で機器を守るために開発されてきたハードケースのパイオニア。プロフェッショナル向け保護ケースの設計思想をそのまま応用したのがPELICAN HYDRATIONであり、「ただのタンブラーでは物足りない」と感じる本物志向のユーザーに向けて開発された。アメリカ本国以外での正式展開は世界で唯一、日本のみとなり、これまで限定的に行われていた試験販売を経て、今回、全国規模での一般販売がスタートした。

同商品は、性能や実用性を重視する自然の中で過ごすアウトドアシーン、スポーツやアクティブなライフスタイルを楽しむ人々が求めるタフな環境でも頼れる耐久性と、車のドリンクホルダーにも対応した持ち運びしやすい形状、冷たい飲み物は最大24時間、温かい飲み物は最大12時間温度をキープすることが可能な、高い保冷・保温力を備えている。

シリーズ全モデルに、90%リサイクル素材を使用した18/8 ダブルウォール ステンレススチールを採用。真空断熱構造＋銅メッキコーティングによる長時間の保冷・保温性能、結露しにくく一般的な車のカップホルダーに対応する仕様、USA FDA認可、BPAフリー、食洗機にも対応しており、環境への配慮と実用性へのこだわりが細部にまで反映されている。

「PELICAN PORTER (1.18L)」(7,810円～8,250円)は、ネジ式トップキャップ(回転式&ドリンクストロー付き)と人間工学に基づいたハンドル(TPRグリップ)付きで、16時間の保冷・10時間の保温力を備えた商品。

「PELICAN PORTER (1.18L)」(7,810円～8,250円)

「PELICAN PORTER DUAL(1.18L)」(8,800円)は、ストロー飲みと直接飲みの両方に対応し、ロック機能を搭載。人間工学に基づいたハンドル(TPRグリップ付き)を備え、16時間の保冷および10時間の保温が可能。

「PELICAN PORTER DUAL(1.18L)」(8,800円)

「PELICAN CASCADE(650ml)」(5,940円)は、取り外し可能な保護シリコンベース。スライダー付きキャップを備え、15時間の保冷と7時間の保温に対応している。

「PELICAN RIDGE(532ml)」(5,940円)は、取り外し可能な保護シリコンベース。スライダー付きキャップを備えており、12時間の保冷および6時間の保温が可能。

「PELICAN TRAVELER(650ml)」(5,940円)は、漏れにくいスクリュー式フタを採用。シッパーホールとストロー口の2通りの飲み方に対応している。24時間の保冷・7時間の保温が可能。

「PELICAN PACIFIC/PACIFIC CHUG(769ml)」(6,600円)は、スクリュー式フタにストロー飲み口付き(CHUGはフリップ開閉式)。TPRグリップ付きのスイングハンドルを搭載し、24時間の保冷および10時間の保温に対応している。