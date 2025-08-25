今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）～8月31日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）～8月31日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろいろな場所へでかけて自分を知ってもらうような機会が増えそうです。たくさん話すことにもなりそうなので、喉のケアなどをして体調を整えておくと良いでしょう。見た目も清潔感のある服装を意識すると◎ 恋愛は、2人で会える時間を大切に。予定を調整して一緒にランチやディナーにでかけるなど、積極的に行動すると良いかも。相手の嫌な面を感じたとしても、表情などには出さないようにしましょう。その場では大人の対応をして、後々、付き合い方を考えると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。