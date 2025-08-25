エア・ウォーターは8月26日～30日、大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「ミライと食の文化ゾーン」内のデモキッチンエリアにて、試食まで楽しめる『ミライのジェラート作り&サイエンスショー』を開催する。

同イベントでは、－196℃の液体窒素を使った楽しく学べるサイエンスショーとともに、辻料理教育研究所の協力のもと、辻調理師専門学校の学生が遠隔地からロボットを操作し、未来の「遠隔調理」の可能性を示すジェラート作りの実演が行われる。

ジェラートは同社の祖業である産業ガスの技術を活かし、液体窒素による瞬間冷凍で、なめらかで口どけの良い食感を実現。使用するレシピは同社グループ内で開発されたもので、ベースには飲料の製造・販売を手がけるゴールドパックの製品を使用。さらに、スイーツの製造・販売を手がけるプレシアが製造したタルト生地の端材をアクセントとして加え、同社グループの技術と製品を融合させた一品に仕上げられている。

また、ジェラートの冷凍保存には、同社が「未来社会ショーケース事業」のグリーン万博で実証を行っている「地球の恵みステーション」で回収したCO2から製造したドライアイスが使用される。

開催期間は8月26日～30日。なお、8月27日16時～のイベントには、スペシャルゲストとして、同社アスリート社員であるフェンシング(フルーレ)日本代表・上野優斗選手と上野優佳選手が登場し、ともにミライのジェラート作りを体験するという。