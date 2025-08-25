今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）～8月31日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）～8月31日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、周りから頼りにされることが増えるようです。「頑張らなきゃ」と思う反面、ちょっとイラッとしてしまう場合があるかも。例えを用いて話すなど、相手に伝わりやすくなる工夫をすると良いでしょう。恋愛は、話しやすい相手を大切にすると◎ 見た目などで評価するよりは、相手の内面をじっくり見るようにしましょう。車や自転車など、普段使う乗り物があればメンテナンスを。普段使いのスニーカーなどの手入れをするのも良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。