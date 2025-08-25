23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、阪神のレフト事情について言及した。

大矢氏は「レフトのポジションはタイガースみんなで競争して、相手のピッチャーに合わせて状態の良い若手を使ったりしていますので、若手にとってはチャンスのあるポジションですね」と分析した。

阪神の野手陣はほぼ固定メンバーの中で、レフト、そしてショートのポジションは色々な選手が起用されている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）