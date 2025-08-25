23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、阪神のレフト事情について言及した。
大矢氏は「レフトのポジションはタイガースみんなで競争して、相手のピッチャーに合わせて状態の良い若手を使ったりしていますので、若手にとってはチャンスのあるポジションですね」と分析した。
阪神の野手陣はほぼ固定メンバーの中で、レフト、そしてショートのポジションは色々な選手が起用されている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、阪神のレフト事情について言及した。
大矢氏は「レフトのポジションはタイガースみんなで競争して、相手のピッチャーに合わせて状態の良い若手を使ったりしていますので、若手にとってはチャンスのあるポジションですね」と分析した。
阪神の野手陣はほぼ固定メンバーの中で、レフト、そしてショートのポジションは色々な選手が起用されている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。