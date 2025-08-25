リーグ・アン第2節が24日に行われ、リールとモナコが対戦した。

リールは、前節のスタッド・ブレスト戦で打ち合いの末に3－3でドロー。今節こそ今季初白星を手にしたいところだ。

対するモナコは、ル・アーヴルとのリーグ初戦に3－1で勝利。南野拓実は前節に引き続き、連勝を狙うこの試合でも先発出場した。

試合は、目まぐるしく攻守が入れ替わる展開となる。モナコは何度か決定機を作り出していくが、得点には至らない。両チームともにスコアレスのまま時計の針が刻一刻と進み、前半はどちらにもゴールが生まれないまま終えた。

後半、リールにアクシデントが発生。ファウルで倒されたエンガラエル・ムカウがファウルで倒されピッチに座り込んでしまうと、プレー続行は不可能と判断され、担架で運ばれながらピッチをあとにした。

両チームともに1点が遠いなか、モナコを率いるアドルフ・ヒュッター監督は74分に南野を含む3名を入れ替え、試合の流れを手繰り寄せようと試みる。

スコアが動いたのは後半AT1分、オリヴィエ・ジルーがボックス内でゴールに背を向けながら折り返しのクロスを受けると、うまく反転してシュートをゴールに突き刺し、りーるが先制した。

試合はこのまま終了。リールが1－0でモナコに勝利し、今季初白星を手にした。

次節、リールは30日にアウェイでロリアンと、モナコは31日にホームでストラスブールとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リール 1－0 モナコ

【得点者】

1－0 90＋1分 オリヴィエ・ジルー（リール）

【ハイライト】38歳ジルーが劇的弾! リールvsモナコ