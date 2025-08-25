TVアニメ『異世界のんびり農家』の第2期が決定し、2026年に放送されることが決定。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。

内藤騎之介による原作は、シリーズ累計570万部を突破するスローライフ・農業ファンタジー。闘病のすえ若くして命を落とした青年・火楽(ヒラク)が、神に万能の農具を授けられて異世界転移し、前世の知識をいかしながら異世界の住人たちと第二の人生をおくるというストーリーで、TVアニメ第1期は2023年に放送された。

第2期のティザービジュアルには、火楽・ルー・ティアが大樹の村で仲睦まじく歩いて、第2期を彷彿とさせるピースサインを見せる姿が描かれている。

また、ティザーPVは、「おかえり」という3人のセリフが再会の喜びと新たな物語への期待が膨らませる映像となっている。

●TVアニメ『異世界のんびり農家２』ティザーPV

さらに、シリーズ初のゲーム化となる『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』の制作も決定。事前登録をスタートしている。本作は、原作『異世界のんびり農家』の世界観をイメージしたブラウザゲームで、誰でも気軽に楽しめるシンプルな操作性を採用し、癒しとにぎやかさに満ちた異世界でのスローライフを体験できる。

また、第2期放送決定を記念し、公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施。作中に登場するお米(5kg)、カレー、入浴剤などが抽選でプレゼントされる。

◎原作：内藤騎之介のコメント

祝！アニメ二期決定！

これもひとえにみなさまの応援と、アニメスタッフ、関係各社の頑張りのおかげです！

ありがとうございます！

え？ 原作者はなにをした？

原作者はなにもしていません。口を開けて待っていただけです！

棚から牡丹餅です！

一期だけで満腹なのに、まさか二期とは！

予想は……ちょーっとだけ、していましたけどね。

アニメと原作小説では表現方法が異なるので、多少の違いがありますが、広い心で受け止めていただければと思います。

それでは、放送までもう少しだけお待ちください。

よろしくお願いします。

TVアニメ『異世界のんびり農家２』は2026年の放送予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C) 内藤 騎之介 ／「異世界のんびり農家２」製作委員会