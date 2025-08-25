プレミアリーグ第2節が24日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でフルアムと対戦した。

開幕戦では“優勝候補”の一角と目されるアーセナルとのビッグマッチに臨み、内容面では上回りながら、1点が遠く、本拠地『オールド・トラフォード』で0－1と敗北。躍進の気配を漂わせながらも、結果だけを見ると黒星スタートとなっていた。

今節は、開幕節で三笘薫を擁するブライトンと1－1で引き分けたフルアムの本拠地『クレイヴン・コテージ』に乗り込む。マンチェスター・ユナイテッドはアーセナル戦からスタメン1名を入れ替えており、右ウイングバックのポジションには、ディオゴ・ダロトではなくアマド・ディアロが入った。

試合はキックオフ直後の2分、マンチェスター・ユナイテッドがゴールに襲いかかる。敵陣中央でブルーノ・フェルナンデスからのパスを受けたマテウス・クーニャが反転から強烈なミドルシュートを放つも、ここはわずかにクロスバーの上へ。直後には左サイドを駆け上がったパトリック・ドルグの折り返しをメイソン・マウントが繋ぎ、最後はクーニャが右足で狙ったが、今度はポストに嫌われる。

勢いに乗るマンチェスター・ユナイテッドは10分にも、B・フェルナンデスの放ったシュートが枠を捉えており、14分にはGKアルタイ・バユンドゥルからのロングキックで背後を取ったクーニャが、見事なファーストタッチから左足を振るも、GKベルント・レノが立ちはだかる。

対するフルアムは、13分にライアン・セセニョンからのスルーパスに抜け出したジョシュア・キングに決定機が到来したほか、16分には左コーナーキックのこぼれ球を拾ったアレックス・イウォビが強烈なミドルシュートを放ったが、GKバユンドゥルの好セーブに阻まれ、ゴールとはならない。

両チームともに悪くないシーンが続きながら、無得点で時計の針が進むと、33分にはマンチェスター・ユナイテッドが先制のチャンスを手にする。左コーナーキックのシーン、ボックス内でマウントがカルヴィン・バッシーに倒され、OFR（オンフィールドレビュー）の末にPKを獲得。キッカーを務めたB・フェルナンデスは、過去5本のPKをすべて成功させている“名手”だが、右足から放たれたシュートは大きくクロスバーの上へ外れる。マンチェスター・ユナイテッドとしてはビッグチャンスを逃し、スコアレスでハーフタイムに突入した。

後半に入ると遂にスコアが動く。58分、マンチェスター・ユナイテッドが右コーナーキックを獲得すると、ブライアン・ムベウモが左足でインスイングのボールを蹴り込む。ファーサイドへ向かったボールを、高くジャンプしたレニー・ヨロが頭で触ると、ロドリゴ・ムニスに当たってゴールに吸い込まれ、アウェイチームが先手を取った。

だが、フルアムもホームでこのまま終わらない。73分、敵陣でイウォビがダロトからボールを奪い、アントニー・ロビンソンとのパス交換から右足でクロスボールを送ると、ボックス内のスペースへ走り込んだエミール・スミス・ロウがダイレクトで仕留める。敵陣で奪ってからの鋭い攻撃で、フルアムが試合を振り出しに戻した。

試合はこのままタイムアップ。マンチェスター・ユナイテッドは今シーズン初の勝ち点を積み上げたものの、2試合を終えて未勝利となっている。対するフルアムは、2試合連続のドローとなった。

この後、両チームは27日にカラバオ・カップ（EFLカップ）2回戦の戦いが控えている。マンチェスター・ユナイテッドは27日にグリムズビー・タウンと、フルアムは平河悠所属のブリストル・シティと、それぞれ対戦する。

【スコア】

フルアム 1－1 マンチェスター・ユナイテッド

0－1 58分 ロドリゴ・ムニス（マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 73分 エミール・スミス・ロウ（フルアム）

