リーグ・アン第2節が24日に行われ、ル・アーヴルはホームでRCランスに1－2で敗れた。ル・アーヴルに所属する瀬古歩夢はアンカーポジションでフル出場したものの、加入後初勝利はお預けとなった。

16日に行われた開幕戦では、南野拓実を擁するモナコに1－3で敗れ、黒星スタートとなったル・アーヴル。初勝利を目指す今節は、同じく開幕戦を落としたRCランスを本拠地に迎えたが、序盤の9分、ウェスレイ・サイードにPKで先制点を奪われると、40分にはロングボールで最終ラインを破られたシーンから、最後はラヤン・フォファナに右足で蹴り込まれ、2点のビハインドを強いられる。

前半アディショナルタイムには、左コーナーキックのこぼれ球をフォデ・ドゥクレがダイレクトボレーで蹴り込み、1点を返してハーフタイムに突入する。しかしながら、後半に追撃のゴールを挙げることはできず、試合はこのままタイムアップ。ル・アーヴルは開幕2連敗と、苦しいスタートを切った。

次節、ル・アーヴルは31日にニースと、RCランスは29日にスタッド・ブレストと、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

ル・アーヴル 1－2 RCランス

【得点者】

0－1 9分 ウェスレイ・サイード（PK／RCランス）

0－2 40分 ラヤン・フォファナ（RCランス）

1－2 45＋3分 フォデ・ドゥクレ（ル・アーヴル）