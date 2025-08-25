エールディヴィジ第3節が24日に行われ、アヤックスはヘラクレスを2－0で下した。前節のゴー・アヘッド・イーグルス戦（2－2）で負傷交代していたアヤックス所属の板倉滉は、今節はメンバー外だった。

4年ぶりの覇権奪還を掲げてシーズンをスタートさせたアヤックスは、ここまでの2試合を1勝1分で終え、連勝スタートを逃している。今節は、2連敗と苦しいスタートとなったヘラクレスをホームに迎えた。

試合は31分、左サイドからカットインしたオスカル・グローフがワンツーからフィニッシュまで持ち込むと、ブロックされたこぼれ球をステフェン・ベルハイスが左足で蹴り込み、アヤックスが先手を取る。

後半へ折り返してからも、センターフォワードのヴァウト・ヴェグホルストが中心となり、アヤックスがゴールを脅かす場面をより多く作り出す。終盤に入った87分には、右サイドを抜け出したデイヴィ・クラーセンからの折り返しを受けたヴェグホルストが、右足で強烈なシュートを叩き込み、トドメを刺した。

試合はこのままタイムアップ。この結果、アヤックスは2試合ぶりの白星で今季のエールディヴィジ無敗をキープ。対するヘラクレスは、これで開幕3連敗となった。

次節、アヤックスは30日にフォレンダムと、ヘラクレスは29日にフローニンゲンと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

アヤックス 2－0 ヘラクレス

【得点者】

1－0 31分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）

2－0 87分 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

