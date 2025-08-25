歌手でタレント・あのが19日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。芸能人の“海外移住”について触れた。

あの

TKO・木下隆行のタイ移住は「大いにあり」

お笑いコンビ・TKOの木下隆行のタイ移住発表を受け、「不祥事を起こしたら、窮屈だと思う。日本にいるのって、批判も多いし。移住は大いにありだと思う」と肯定的なあの。続けて、“海外移住”について、「ありえるぞ、僕」と含み笑いしながら、「炎上しそうなのに、ちゃんと炎上してないんだよな。なんかギリギリのところずっと歩いてるよね? 素晴らしいです!」とジョーク交じりに自賛した。

歯に衣着せぬ物言いで知られるあのだが、「炎上しないように発言を控えてるとかでもない。なんならXでも、CMやってる人がこんな発言して! みたいなことを結構言ってる」と話し、「みんな気にするから言わなくなるんだけど、僕は気にしません」とキッパリ。自身がなぜ炎上しないのか、不思議そうに語りながら、「移住しなきゃいけなくなる可能性があるわけ。何があるかわかんないですから」とぼやいた。

また、「絶対移住しなきゃいけなくなったら、僕どこに住むんだろう?」と考え込んだあの。プライベートでも訪れるアジアを挙げつつ、「お邪魔する分はいいけど。虫がヤバくて、実際住むとなると無理」と吐露。北欧やヨーロッパも視野に入れながら、「季節を感じられるところがいい」「家具とか雑貨がかわいいところがいい」「食べ物が合うところがいい」「ガチャガチャがあるところじゃないと無理!」と楽しげに想像した。

最後に改めて、「移住の準備はしなきゃいけないのよ。時間の問題。ずっとギリギリなんだから。こんなヤツが芸能界にいることが奇跡なんだから。アイツもアイツもいなくなって……」と話したあのは、「いつペットボトル投げるかわからん。僕やりかねないんだから」と苦笑い。「今日が最後かもしれないし、わかんないよ? いつ終わるか。まあ、楽しんでいきましょう!」と意気込み、「僕は移住する危険性があるので。みんな見逃すな! 一瞬一瞬を」と明るく締めくくっていた。