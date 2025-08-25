【8月27日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年8月の新商品5品まとめ(8月27日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 人気店コラボからホットスナックまで、食欲をそそるラインナップです。

  • ローソン2025年8月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ふっくら照焼チキン丼」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 1包装あたり592kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

高温で蒸し焼きにしたふっくらチキンを、甘辛い照焼ソースと合わせたお弁当が登場です。ごはんがどんどん進む、満足感のある一品になっています。

「みっちゃん監修 広島流お好み焼 そば肉玉子」(630円)

価格 : 630円
エネルギー : 1包装あたり416kcal
※北海道・九州・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

広島風お好み焼の名店「みっちゃん総本店」監修のお好み焼が登場。生地とキャベツをしっかり焼き上げたというこちら。専用ソースをかければ本格的な味わいを楽しめるんだとか。

「博多明太子使用 明太もちチーズグラタン」(505円)

価格 : 505円
エネルギー : 1包装あたり325kcal
※関東・中部・近畿・中四国(山口を除く)地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

博多明太子を使用した明太ソースに、もちとチーズを組み合わせた濃厚なグラタンが登場です。乳感とコクがしっかり感じられる贅沢な仕上がりが魅力の一品になっています。

「ROLLサンド 海老とツナポテト」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 1包装あたり307kcal
※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ぷりぷりの海老とツナポテトをレタスやオニオンマリネと一緒にサンドした一品が登場。フレンチオニオンソースでさっぱりと仕立てた、カフェ風のロールサンドは、軽食としても食べやすい商品です。

「チキンナゲット串 バーベキュー味」(198円)

価格 : 198円
エネルギー : 1包装あたり225kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※中部・近畿・中四国・九州・沖縄地域のローソンのみの取扱いとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

バーベキュー味のチキンナゲットを串に刺し、食べやすさと楽しさを両立させたホットスナックが登場です。あわせてコンソメ味も登場しています。

まとめ

8月27日発売の新商品は、「ふっくら照焼チキン丼」や「みっちゃん監修 広島流お好み焼 そば肉玉子」、「博多明太子使用 明太もちチーズグラタン」などが登場。気になる商品は、ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら