あじかんは8月19日、未成年の子どもがいる女性に向けて実施した「体調の懸念と飲み物の選定」に関する調査の結果を発表した。調査は7月9日〜10日、30代〜40代前半の女性507人を対象に行われた。

まず、子どもの普段の食物繊維の摂取量が十分だと思うか聞いたところ、48.5%が「あまりそう思わない」、14.0%が「まったくそう思わない」と回答した。

自分や家族の飲み物を選ぶ際に重視していることを尋ねると、「味や飲みやすさ」が56.8%で最も多く、次いで「価格」が52.3%、「容量やサイズ」が37.9%、「カフェインの有無」が24.3%で続いた。

普段の食生活の中で健康や美容のために取り組めている事について聞いてみると、「意識的な水分補給」に関しては7割以上が取り組めている事が分かった。

一方で、「バランスのよい食事」や「糖質を控える」、「食物繊維をとる」、「国産原料を選ぶ」、「自然由来のものを選ぶ」といった内容では、いずれも「取り組めている」の回答が半数を下回っている。

次に、「ごぼう茶」についての認知度について調査したところ、20.9%が「知っていて飲んだことがある」、55.4%が「名前は聞いたことがある」と回答した。

「ごぼう茶」の特徴の中で魅力的な点について尋ねると、「食物繊維が多い」が46.8%で最多となり、以下には「ノンカフェイン」(42.8%)、「香ばしい味わい」(30.8%)、「ポリフェノールが多い」(28.0%)が続いた。

最後に、「ごぼう茶」の魅力を踏まえた上で、飲んでみたいと思うか聞いてみると、16.2%が「とてもそう思う」、41.4%が「ややそう思う」と回答し、合わせて半数以上が飲んでみたいと思った事が分かった。