ブルースモービルは9月12日～10月5日、グルメイベント「餃子からあげ祭～炒飯と中華そばも食べられる最高の宴～」を、新宿・大久保公園で開催する。時間は11:00～21:00。入場無料、全店共通食券制。

各店自慢の餃子がズラリ

期間中は、餃子23軒、からあげ15軒、炒飯5軒、中華そば4軒が出店し、日替わりで店舗が入れ替わる。

目玉は、数多くの人気ラーメン店が手掛ける餃子。「一品香小山餃子」(栃木県)や「我武者羅」(東京都)、「寿製麺よしかわ」(埼玉県)といった有名店が出店し、自慢の餃子を販売する。

また、「博多餃子八助」(福岡県)や「栄久食品」(栃木県)、「餃子の遠州」(静岡県)など、餃子専門店も出店する。

からあげも充実。からあげ専門店「元祖からあげ本舗だるま」(千葉県)や、ラーメン店店「ハイマウント」(栃木県)、「らあめん元」(東京都)、地元で愛される弁当屋「ママズダイナー」(東京都)などが、趣向を凝らしたからあげを提供する。

からあげも充実

餃子やからあげと共に楽しめる炒飯や中華そばも用意する。炒飯は「本家第一旭」(京都府)、中華そばは「麺処若武者」(福島県)などが出店。

餃子・からあげ・半炒飯は1食700円、炒飯・ラーメンは1食1,100円。餃子やからあげにぴったりな生ビールは、1杯450円で提供する。