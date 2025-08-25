東京国立博物館は9月23日～11月16日、東洋館で開催する特別展「博物館でアジアの旅」の会期中に、視覚障害者向けの企画を実施する。

東京国立博物館 東洋館外観

同館は、コレクションの保存・活用、展示、教育、サービスを包括的に見据え、持続可能でインクルーシブなミュージアムを目指す「東洋館インクルーシブ・プロジェクト」を立ち上げた。同企画は、その第1弾として、視覚障害者がいつでも安心して来館できる東洋館を目指して実施する。

会期中は、視覚障害者も楽しめるハンズオンや、「研究員の話したいこと、たっぷり聴けるAI音声ガイド」を展開するほか、点字マップも配布。視覚障害者とアテンドの双方が楽しく安心して鑑賞できるよう、"おしゃべりフリー"な東洋館として、対話のしやすい環境を創出する。

特別展「博物館でアジアの旅」は、日韓国交正常化60周年を記念し、「てくてくコリア―韓国文化のさんぽみち―」と題して、同館が所蔵する多彩な作品を遠し、韓国の歴史や文化、日本との交流の軌跡をたどる内容。

雀猫図軸(じゃくびょうずじく)（伝卞相壁筆 朝鮮半島 朝鮮時代・18世紀)

「雀猫図軸(じゃくびょうずじく)」（伝卞相壁筆 朝鮮半島 朝鮮時代・18世紀)、重要文化財「如来(にょらい)および両脇侍立像(りょうきょうじりゅうぞう)」(朝鮮半島 朝鮮・三国時代・6～7世紀)、「青磁蓮唐草文瓶(せいじはすからくさもんへい)」(韓国 高麗時代・12世紀)などを展示する。