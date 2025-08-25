マイボイスコムは8月20日、「アンチエイジング」に関する調査結果を発表した。調査は7月1日～7日、マイボイスコムのアンケートモニター1万1,551名(男性6,708名、女性4,843名)を対象にインターネットで行われた。

「アンチエイジング」に取り組んでいる人は3割

加齢によって現れるからだや心の変化で気になること

はじめに、年をとることへの抵抗感を聴取したところ、6割弱が「抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」と回答。特に、女性10・20代では7割弱と高い傾向に。また、実年齢相応に見られたい人は29.2%、実年齢より若く見られたい人は55%だった。

また、加齢によって現れるからだや心の変化で気になることを聞いたところ、「髪の毛」(53.7%)や「視力の低下・老眼」(52.7%)が多く、次いで「顔のしわ」が40.1%で続く。性年代別にみると、男性上位は「視力の低下・老眼」「髪の毛」「基礎体力の低下」、一方女性は「髪の毛」「視力の低下・老眼」「顔のたるみ」が上位にあがった。

アンチエイジングの実施状況

続いて、アンチエイジングの実施状況を聞いたところ、アンチエイジングに取り組んでいる人は29.8%という結果に。どんなことを行っているのかを教えてもらったところ、「エイジングケア用のスキンケア用品・化粧品、石鹸等の使用」(40.0%)、「ウォーキング、散歩」「定期健診を受ける」(36.3%)、「歯の手入れや定期健診・治療」(36.0%)が上位となった。

性年代別にみると、女性30代では「美白効果のある商品の使用」の比率が高く、「エイジングケア用のスキンケア用品等の使用」に次いで2位。また、「しわ対策商品の使用」「美容皮膚科・外科等での施術・治療」は、女性若年層で高い傾向に。一方、男性30代では「運動・スポーツ、筋トレ」のほか、「保湿効果のある商品の使用」「エイジングケア用のスキンケア用品等の使用」「体によい食事」が上位となった。