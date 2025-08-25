メルカリが運営するサーキュラーエコノミー総研は8月20日、世代別の消費行動と価値観に関する調査の結果を発表した。調査は2025年7月30日～7月31日、18歳～57歳の男女600人を対象にインターネットで行われた。

想定外のことを"失敗"と捉える世代別割合

想定外のことが起こるのは"失敗"だと捉えるか・"経験"だと捉えるかを聞いたところ、Z世代は33.3%が"失敗"と捉えるのに対し、バブル世代は14.7%という結果であり、Z世代がバブル世代の2倍以上も想定外なことが起こることを"失敗"として捉える傾向にあった。この結果からは、2023年調査時のZ世代30.0%、バブル世代21.3%という数字に引き続き、「サプライズアレルギー」の傾向が継続していることが考えられる。

想定外の出費に対して感じるストレス

Z世代の約8割が「想定していなかった急な出費に対してストレスを感じる」と回答。その理由をきくと、「月々の収支の計画や予算が崩れてしまうから(Z世代57.4%、バブル世代45.7%)」「自分のお金の流れを、自分でコントロールできないと感じるから(Z世代31.3%、バブル世代20.5%)など、特にZ世代においては支払い計画をしっかり把握して自ら管理していきたいという考えが強く見られた。

消費行動における「見える化志向」が顕著に

Z世代の価値観を聞いたところ、「何でもリアルタイムに自分で把握したい」と回答した人は、前回調査時から12.6%増えて61.3%という結果に。また、「デリバリーは配達状況を見て、いつ到着するか確認する」と回答した人は、前回調査時から12.0%増えて61.3%となり、さまざまなライフシーンで状況をすぐに把握し可視化させたい意向が強まっている結果がみられた。

あなたの価値観に近しいものをそれぞれお選びください

クレジットカードの利用明細について

クレジットカード保有者に利用明細の確認頻度を聞いたところ、Z世代の方がバブル世代に比べて利用明細を確認する頻度が高く、半数以上が週に最低1回は確認しているという結果に。また、そのうち12.2%は毎日確認しており、お金の流れを常に把握しておきたいという傾向が考えられる。

「利用後に明細をリアルタイムに管理できる」クレジットカードを利用したいと回答したZ世代は82.0%で、「ポイントの還元率が高い(82.7%)」や「キャンペーンが豊富(78.0%)」などおトク軸と同様に重要視されている。

また、利用明細がリアルタイムに把握できないことについて、ストレスや不安を感じるという回答は、2年前の結果(Z世代51.5%、バブル世代41.0%)に比べて、今回の調査結果(Z世代68.9%、バブル世代51.1%)の方が高い数字が出ており、利用明細をリアルタイムで把握することのニーズが高まっている傾向がみられた。